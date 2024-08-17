Так, процес обліку призовників буде автоматизовано. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Чоловіки від 17 до 25 ставитимуть на облік як призовники автоматично

Кабінет Міністрів прийняв постанову про порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з документом, який розробило Міноборони, чоловіки від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники, зокрема і ті, хто перебуває за кордоном.

Тепер процес обліку призовників буде автоматизовано. Хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно заощадить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік,

— зазначила заступниця міністра з питань цифровізації.

До речі, у межах цієї є постанови є ще кілька нововведень, пов'язаних зі військовим обліком. По-перше, будуть верифіковані дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 років шляхом інформаційної взаємодії з Державною міграційною службою, Мін'юстом і Адміністрацією Державної прикордонної служби.

Це актуалізує дані про людей і допоможе уникнути ситуацій, коли повістки приходять людям, які померли чи засуджені до позбавлення волі й знаходяться за ґратами. А також допоможе виправить помилки щодо персональних даних: ПІБ, податкового номера, дати народження тощо,

– наголосили в Міноборони.

По-друге, дані чоловіків від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК. До речі, це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном і оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах.

По-третє, актуальність військово-облікових документів для чоловіків 18 – 60 років, що перебувають за кордоном, перевірятиметься через електронну інформаційну взаємодію з ДМС. Це дозволить уникнути помилок і людського фактора при перевірці військово-облікових документів.