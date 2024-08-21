Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він також назвав кількість депутатів, які підтримали цей законопроєкт.

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Право на відстрочку отримає ще одна категорія чоловіків

Верховна Рада проголосувала й підтримала в цілому законопроєкт №11391. Відтак, військовозобов'язані чоловіки, чиї неповнорідні брат/сестра загинули чи зникли безвісти на війні, зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

За відповідний законопроєкт проголосувало 310 народних депутатів.

Раніше не мобілізували чоловіків, якщо член родини загинув чи зник безвісти на війні. Втім, до армії могли призвати, якщо брат чи сестра неповнорідні (тобто народженні від різних шлюбів). Нині це питання врегулювали й відтак, відстрочку від мобілізації будуть отримувати як повнорідні, так і неповнорідні брат чи сестра.