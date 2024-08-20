Кабмін ухвалив постанову про експериментальний проєкт щодо військового обліку 16 серпня. Вона стосується військового обліку для призовників, перевірки документів за кордоном і ще кількох аспектів.

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Як з'являтимуться дані в реєстрі "Оберіг"

Хлопців від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном,

– повідомила Черногоренко.

А дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 років буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби (ДМС), Мін'юста і Адміністрації Державної прикордонної служби.

За словами заступниці Умєрова, це допоможе уникнути ситуацій, коли повістки приходять померлим або тим, хто перебуває за ґратами. І допоможе виправити помилки щодо персональних даних.

Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18 – 60 років, які перебувають за кордоном, перевірятиметься через взаємодію із ДМС. Чиновниця зазначила, що це дозволить уникнути помилок і людського фактора при перевірці.

"Найголовніше – хлопці від 17 до 25 років зможуть вставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії. Всі необхідні дані збиратимуть з інших реєстрів. Це значно заощадить час як і працівникам ТЦК, так і самим хлопцям", – підсумувала Черногоренко.

Яким чином ТЦК бачитиме усіх

"Судово-юридична газета" пояснила: якщо чоловік колись отримував паспорт у вигляді ID-картки чи закордонний паспорт, то дані про нього обов'язково є у Демографічному реєстрі. Саме звідти вони "перетечуть" до ТЦК.

В "Оберіг" будуть вносити відомості про чоловіків від 17 до 25 років, які не перебувають на військовому обліку для їх взяття на військовий облік без проходження медичного огляду, та тих, які перебувають в Україні і звернулися за оформленням (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміном паспорта громадянина України чи закордонного паспорта.

Також до "Оберегу" потраплять дані про чоловіків від 17 до 25 років, які перебувають за межами України і звернулися до паспортного сервісу за кордоном за оформленням, обміном, отриманням українського чи закордонного паспорта.

Загалом до реєстру "Оберіг" потраплять такі дані про чоловіків віком від 16 до 25 років:

відцифрований образ обличчя;

місце проживання та місце перебування;

реквізити паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

Цікаво! Дані про повістку від ТЦК можна буде перевірити у "Резерв+".