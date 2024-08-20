Кабмин принял постановление об экспериментальном проекте по военному учету 16 августа. Оно касается воинского учета для призывников, проверки документов за рубежом и еще нескольких аспектов.

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Как будут появляться данные в реестре "Оберег"

Ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВВК. Это будет касаться и тех ребят, которые проживают за рубежом,

– сообщила Черногоренко.

А данные по всем мужчинам от 16 до 60 лет будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы (ГМС), Минюста и Администрации Государственной пограничной службы.

По словам заместительницы Умерова, это поможет избежать ситуаций, когда повестки приходят умершим или тем, кто находится за решеткой. И поможет исправить ошибки относительно персональных данных.

Актуальность военных электронных документов для мужчин 18 – 60 лет, которые находятся за рубежом, будет проверяться через взаимодействие с ГМС. Чиновница отметила, что это позволит избежать ошибок и человеческого фактора при проверке.

"Самое главное – ребята от 17 до 25 лет смогут вставать на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии. Все необходимые данные будут собирать из других реестров. Это значительно сэкономит время как и работникам ТЦК, так и самим ребятам", – подытожила Черногоренко.

Каким образом ТЦК будет видеть всех

"Судебно-юридическая газета" объяснила: если человек когда-то получал паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт, то данные о нем обязательно есть в Демографическом реестре. Именно оттуда они "перетекут" в ТЦК.

В "Оберег" будут вносить сведения о мужчинах от 17 до 25 лет, которые не состоят на воинском учете для их постановки на воинский учет без прохождения медицинского осмотра, и тех, которые находятся в Украине и обратились за оформлением (в том числе вместо утраченного или похищенного), обменом паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Также в "Оберег" попадут данные о мужчинах от 17 до 25 лет, которые находятся за пределами Украины и обратились в паспортный сервис за рубежом за оформлением, обменом, получением украинского или заграничного паспорта.

Всего в реестр "Оберег" попадут такие данные о мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет:

оцифрованный образ лица;

место жительства и место пребывания;

реквизиты паспорта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за рубежом, или возвращение в Украину.

Интересно! Данные о повестке от ТЦК можно будет проверить в "Резерв+".