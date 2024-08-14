Это предложение прежде всего должны принять в Кабинете министров. Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов прокомментировал 24 Каналу свое отношение к этой инициативе.
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Результат удачной работы
В 3 отдельной штурмовой бригаде, по словам майора ВСУ, нет проблем с будущими военнослужащими. Это результат ее удачной работы, в частности, в рекламе, а также в подготовке и реализации военнослужащих в его части.
В то же время я хотел бы публично поддержать эту инициативу Министерства обороны Украины по перекладыванию процесса мобилизации непосредственно на бригады без участия ТЦК. Это позволит им иметь рычаги и механизмы для того, чтобы самостоятельно, без посредников, набирать будущих военнослужащих, отправлять их на обучение, на получение военно-учетной специальности, забирать их как на специальности в воинской части, так и на пехотные должности,
– отметил Родион Кудряшов.
Эти меры Минобороны, по его мнению, только улучшат нашу мобилизационную историю и дадут больше полномочий непосредственно бригадам, которые сегодня мотивированы работать на качество и отбирать себе квалифицированных военнослужащих.
Важно отметить, что история о мерах мобилизации наконец начала двигаться. Однако их нужно было вводить еще в начале широкомасштабного вторжения России, а не через почти два года борьбы с оккупантами. Мы потеряли очень много времени, поэтому сегодня нужно наращивать мобилизационные мероприятия,
– подчеркнул майор ВСУ.