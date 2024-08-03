Максим Жорин выразил убеждение, что идея о призыве напрямую бригадами, без ТЦК – удачная и правильная, и может значительно упростить набор и коммуникацию. Он также надеется, что по этому поводу будут конкретные решения.

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Люди будут иметь реальный выбор

По словам Жорина, такой подход уменьшит время оформления и поможет избежать части бюрократических процессов, а также должен снизить уровень коррупции в ТЦК. Кроме этого, это даст возможность человеку реально, а не декларативно, выбрать подразделение и специальность.

Ни для кого не секрет, что иногда людей, которые хотят в конкретную бригаду, бросают совсем в другие,

– объяснил военный.

Он также рассказал, что неоднократно были случаи, когда рекрутов пытались "украсть", то есть распределить после учебного центра совсем в другое подразделение.

В то же время Жорин отметил, что надо четко продумать, как будет выглядеть вся процедура. Конкретно для Третьей штурмовой такое решение было бы эффективным, ведь это обеспечило бы полный автономный цикл набора и подготовки бойцов.