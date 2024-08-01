В Генштабе поддержали мобилизацию без участия ТЦК. Нардеп, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что соответствующее предложение должны одобрить в Кабмине.

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Как будет происходить мобилизация вне военкоматов

Вениславский объяснил, что ТЦК имеют свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, а потому они не всегда шли на встречу добровольцам, которые выражали желание служить в конкретных воинских частях. Попасть в выбранное подразделение можно было только подписав контракт. В то же время не все военнообязанные хотят подписывать контракт.

Поэтому Генштаб предложил, чтобы гражданин, желающий воевать в конкретной части, связывался непосредственно с ее командиром в обход ТЦК.

Вениславский отметил, что военнообязанный сам может найти часть и обратиться к командиру, или часть может вступить в коммуникацию с гражданином, данные которого получила из Резерв+ или реестра военнообязанных Оберіг.