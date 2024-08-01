В Генштабе сообщили, что внедренные изменения должны упростить механизм призыва военнообязанных украинцев в армию.

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Мобилизация без участия ТЦК

В Генштабе сообщили, что проработали озвученные ранее предложения относительно изменений в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Речь идет о предоставлении возможности командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этом ТЦК и СП.

По данным Генштаба, внедрение подобных изменений позволит:

упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты своей Родины;

военнообязанные могут выбрать вакантные должности, что есть в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;

нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части не по собственному выбору.

Важно. Сейчас согласно действующему законодательству, военнообязанного может мобилизовать любой ТЦК, независимо от того, где он находится на воинском учете. Однако перед призывом соответствующий центр комплектования должен взять его на свой учет.