Что касается женщин, то они могут пойти служить только добровольно по контракту. Однако на учет должны стать все женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

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Как происходит призыв

Согласно действующему законодательству, военнообязанного может мобилизовать любой ТЦК, независимо от того, где он находится на воинском учете. Однако перед призывом соответствующий центр комплектования должен взять его на свой учет.

Мобилизация должна состоять из таких этапов:

оповещение военнообязанного о необходимости явиться в территориальный центр комплектования (вручение повестки);

прибытие военнообязанного в ТЦК. При необходимости уточнения персональных данных, внесение изменений в военно-учетные документы и занесение этой информации в реестр "Оберег";

прохождение медицинского осмотра, то есть военно-врачебной комиссии (ВВК);

проверка наличия оснований для предоставления отсрочки;

документальное оформление призыва, то есть выдача соответствующих распорядительных актов;

отправка к местам прохождения военной службы.

Лица, которые имеют военную специальность, во время мобилизации наиболее вероятно будут служить на этих должностях. Если лицо не имеет военной специальности, оно должно будет пройти базовую военную подготовку. Она должна длиться не менее одного месяца.