В то же время правила пересечения границы военнообязанными остаются неизменными. Для этого требуется наличие военно-учетных документов и основания для выезда.

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Кто не сможет получить отсрочку

После вступления в силу закона под номером 10449, право на отсрочку больше не имеют: