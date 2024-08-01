Водночас правила перетину кордону військовозобов'язаними залишаються незмінними. Для цього потрібна наявність військово-облікових документів та підстави для виїзду.

Дивіться також З яких етапів має складатися призов під час мобілізації

Хто не зможе отримати відстрочку

Після набуття чинності закону під номером 10449, право на відстрочку більше не мають: