Водночас правила перетину кордону військовозобов'язаними залишаються незмінними. Для цього потрібна наявність військово-облікових документів та підстави для виїзду.
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Хто не зможе отримати відстрочку
Після набуття чинності закону під номером 10449, право на відстрочку більше не мають:
- студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
- студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;
- багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів.
- особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;
- батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, і не відбуває покарання;
- деякі чоловіки, які доглядають осіб з інвалідністю І та II групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);
- особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;
- особи зі статусом "обмежено придатний" через скасування такої категорії;
- чоловіки, які за повторного ВЛК були визнані здоровими (військовозобов'язані, які отримали свідоцтва про І та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти медогляд);
- неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні брати).