З 1 серпня права на відстрочку від мобілізації втратять 10 категорій українців, зокрема до війська можуть потрапити студенти та аспіранти, які навчаються заочно або на вечірній формі, а також здобувають другу, третю вищу освіту. Це ж стосується багатодітних чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

Дивіться також В ТЦК пояснили, чи можуть мобілізувати українців віком від 18 до 25 років

Чи є зміни у перетині кордону

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону наголосив, що правила перетину кордону за останній час не змінювалися. Змін до постанови уряду номер 57 не вносилося.

Зараз для перетину кордону чоловіками від 18 до 60 років окремою умовою є наявність військово-облікового документу, це може бути паперовий або електронний документ.

У військово-облікових документах чоловіків, які мають відстрочку, має бути відмічена ця норма. Також якщо у прикордонників виникають якісь сумніви щодо документу, вони можуть перевірити на достовірність інформацію вказану у ньому через "Оберіг".

Для перетину кордону іншими категоріями чоловіків необхідна наявність військово-облікового документу і тих документів, які прописані в правилах перетину кордону.

Наприклад, водії, які здійснюють перевезення вантажів або пасажирів, гуманітарної допомоги, повинні бути зареєстровані у системі "Шлях", мати системно-розпорядчі документи і власне підтверження мети поїздки.

Заборонено виїжджати за кордон студентам. За винятком невеликої групи у віці від 18 до 22 років, які їдуть за кордон з метою академічної мобільності.