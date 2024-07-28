Останнім часом почастішали випадки, коли чоловіки віком до 25 років отримують повістки. Детальне пояснення норм українського законодавства щодо мобілізації опублікував Одеський ТЦК та СП.

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Чому українців мобілізують до 25 років

Чоловіків віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати:

Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

Якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

Визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

В ТЦК додали, що у квітні 2024 року в Україні скасували статус "обмежено придатний". Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років.

Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії,

– йдеться у публікації.

Згідно з новим законодавством, після ВЛК чоловік може отримати наступні статуси:

Придатний до служби;

Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

Тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;

Непридатні до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців.

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