В последнее время участились случаи, когда мужчины в возрасте до 25 лет получают повестки. Подробное объяснение норм украинского законодательства по мобилизации опубликовал Одесский ТЦК и СП.
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Почему украинцев мобилизуют до 25 лет
Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать:
- Если мужчина прошел срочную службу в мирное время;
- Если мужчина закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;
- Признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригоден в военное время.
В ТЦК добавили, что в апреле 2024 года в Украине отменили статус "ограниченно годный". Люди, которые его имели, остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.
То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии,
– говорится в публикации.
Согласно новому законодательству, после ВВК человек может получить следующие статусы:
- Годен к службе;
- Годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- Непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;
- Временно непригоден – требуют лечения, отпуска, освобождения от выполнения служебных обязанностей;
- Непригодны к военной службе с перепрохождением через 6 – 12 месяцев.
К слову, ранее в Минобороны объяснили, какие специалисты больше всего нужны в армии. Речь идет также о тыловых специальностях.