Об этом спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью NV.

Смотрите также В Минобороны ответили, как изменились темпы мобилизации в Украине

Какие специалисты нужны в украинской армии

Сейчас очень много запросов на операторов БпЛА, потому что война становится все более высокотехнологичной, очень много применяется роботизированных систем, беспилотных летательных аппаратов. Также очень много запросов на представителей ИТ-сферы по тем же причинам, что война становится более современной и технологичной,

– сказал представитель МО.

Согласно словам Лазуткина, в последнее время также увеличилось количество запросов на тыловые специальности, как повар или делопроизводитель. Кроме этого, традиционно много запросов на водителей, механиков, стрелков и разведчиков.

Представитель оборонного ведомства Украины также прокомментировал утверждение о том, что всех, кто присоединяется к Вооруженным Силам Украины, якобы отправляют в штурмовики.

Лазуткин отметил, что процент тех, кто участвует в штурмовых действиях, от общего количества военнослужащих, на самом деле не так высок.

Спикер отметил, что большое количество людей должно обеспечивать работу на линии боевого соединения. В частности, кто-то привозит снаряды, отвечает за логистику, кормит военных, занимается документами, проводит служебные расследования.

То есть армия – это огромный организм, который функционирует настолько эффективно, насколько каждое из его звеньев выполняет свои задачи – быстро, мобильно и качественно,

– резюмировал он.