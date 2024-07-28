Собственно, об этом Дмитрий Лазуткин, представитель Министерства обороны, рассказал в интервью NV.

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Как изменились темпы мобилизации в Украине

Сейчас темпы мобилизации выросли. Мы имеем показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны,

– сообщил Лазуткин.

Он отметил, что главное, чтобы этот темп не был потерян, и чтобы действительно происходило системное пополнение. Представитель Минобороны рассказал, что 4,6 миллиона военнообязанных обновили свои данные. "Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать", – добавил он.

Журналисты поинтересовались у него, можно ли сравнить темпы мобилизации сейчас с тем, когда люди шли в армию в начале полномасштабной войны.

По его словам сейчас нельзя говорить о цифрах, потому что это чувствительная информация, которая не разглашается. Лазуткин указал, что "сейчас ситуация изменилась, мотивация изменилась".

"Если сначала каждый человек принимал для себя ответственное, но эмоциональное решение, то сейчас природа этих решений изменилась. Люди взвешивают, осознанно ищут подразделение, бригаду, должность, и таким образом определяют свою судьбу. Для каждого человека это решение очень непростое. Надо с огромным уважением относиться к людям, которые сейчас идут в армию, которые сейчас выбирают военный путь", – добавил спикер.