Об этом рассказала представитель Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Ирина Гарбуз.

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По ее словам, уполномоченное лицо ТЦК и СП будет составлять административные протоколы, собирать материалы дела и подавать их на рассмотрение руководителю военкомата, который должен принимать решение о наложении штрафа.

Если вы не согласны со штрафом, можете обжаловать постановление в суде в течение 10 дней со дня его вынесения.

Что этому предшествовало

Ранее в Минобороны объяснили, что штрафы для тех, кто не обновил данные до 16 июля, не будут выписывать автоматически.

Наложить штраф на мужчину могут от трех месяцев со дня обнаружения и до года с момента совершения административного правонарушения. Кроме того, должна быть соблюдена процедура.