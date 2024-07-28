Власне, про це Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони, розповів в інтерв'ю NV.

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Як змінились темпи мобілізації в Україні

Зараз темпи мобілізації зросли. Ми маємо показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни,

– повідомив Лазуткін.

Він зазначив, що головне, щоб цей темп не було втрачено, і щоб дійсно відбувалося системне поповнення. Речник Міноборони розповів, що 4,6 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані. "Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати", – додав він.

Журналісти поцікавилися в нього, чи можна порівняти темпи мобілізації зараз з тим, коли люди йшли до війська на початку повномасштабної війни.

За його словами зараз не можна говорити про цифри, бо це чутлива інформація, яка не розголошується. Лазуткін вказав, що "зараз ситуація змінилася, мотивація змінилася".

"Якщо спочатку кожна людина приймала для себе відповідальне, але емоційне рішення, то зараз природа цих рішень змінилася. Люди зважують, усвідомлено шукають підрозділ, бригаду, посаду, і таким чином визначають свою долю. Для кожної людини це рішення дуже непросте. Треба з величезною повагою ставитися до людей, які зараз крокують до війська, які зараз обирають військовий шлях", – додав речник.