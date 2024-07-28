Женщины не подлежат обязательной мобилизации. Зато представительницы некоторых специальностей должны стать на воинский учет, передает 24 Канал.

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Кто должен стать на учет

На воинский учет обязательно становятся женщины таких медицинских специальностей:

  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая терапия;
  • физическая реабилитация;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • промышленная фармацевтика;
  • стоматология;
  • медицина;
  • биомедицинская инженерия;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • физиологии и эпидемиологии.
  • токсикология;
  • фармакология;

Какие штрафы предусмотрены

Женщины тех профессий, которые приведены выше, не успели обновить данные, грозит штраф. Ответственность предусмотрена за совершение впервые административное правонарушение предусмотрен штраф 17 000 гривен, за повторное в течение года 25 500 гривен.