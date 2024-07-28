Женщины не подлежат обязательной мобилизации. Зато представительницы некоторых специальностей должны стать на воинский учет, передает 24 Канал.
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Кто должен стать на учет
На воинский учет обязательно становятся женщины таких медицинских специальностей:
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая терапия;
- физическая реабилитация;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- промышленная фармацевтика;
- стоматология;
- медицина;
- биомедицинская инженерия;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- физиологии и эпидемиологии.
- токсикология;
- фармакология;
Какие штрафы предусмотрены
Женщины тех профессий, которые приведены выше, не успели обновить данные, грозит штраф. Ответственность предусмотрена за совершение впервые административное правонарушение предусмотрен штраф 17 000 гривен, за повторное в течение года 25 500 гривен.