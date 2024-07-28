Женщины не подлежат обязательной мобилизации. Зато представительницы некоторых специальностей должны стать на воинский учет, передает 24 Канал.

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Кто должен стать на учет

На воинский учет обязательно становятся женщины таких медицинских специальностей:

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая терапия;

физическая реабилитация;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

промышленная фармацевтика;

стоматология;

медицина;

биомедицинская инженерия;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

физиологии и эпидемиологии.

токсикология;

фармакология;

Обратите внимание! Даже если женщина не работает по медицинской специальности, но имеет соответствующее образование, она все равно должна стать на учет.

Какие штрафы предусмотрены

Женщины тех профессий, которые приведены выше, не успели обновить данные, грозит штраф. Ответственность предусмотрена за совершение впервые административное правонарушение предусмотрен штраф 17 000 гривен, за повторное в течение года 25 500 гривен.