У каждого из военнослужащих-новобранцев, которых условно-досрочно освободили, разные мотивы для службы в армии. Однако каждый из них хочет быть полезным для государства в это непростое для него время. Истории бывших заключенных Богдана и Сергея, которые решили добровольно уйти на фронт – читайте в материале 24 Канала.

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Почему Богдан решил присоединиться к ВСУ

Богдану Филоненко 32 года, он сам родом из Днепропетровской области. Мужчина находился в исправительной колонии за кражи и угон автомобиля. Ему оставалось отсидеть 4,2 года, однако Богдан решил присоединиться к армии, ведь хотел защищать свою землю.

Почему я здесь? Во-первых, это моя земля, как бы я не оступался. Что было в Буче, Ирпене. Это очень тяжело. И у меня есть племянница, у меня есть сестренка. Многое мотивирует душевно,

– рассказал военный.

Богдан отметил, что с начала полномасштабной войны он был в исправительной колонии. Затем освободился и пытался пойти на службу. Но поскольку у него были предыдущие статьи – это разбой, поэтому нельзя было вступить в ряды ВСУ.



Богдан Филоненко присоединился на фронт после условно-досрочного освобождения / Фото Анны Черненко, 24 Канал

"И так получилось, что я оступился снова, получил 5,5 лет, из них я отсидел 1,3. Благодаря Украине, что у нас приняли такой все-таки закон, что ребята даже там, которые оступились неоднократно, тем более у нас мотивация – мотивация большая. У нас своя школа выживания была по сути. И это оно тоже сыграло", – отметил Богдан Филоненко.

Военный отметил, что некоторые действительно его отговаривал от службы, говоря "поживи еще немного". Однако сам Богдан отвечал им, что едет на фронт "не умирать, а защищать и менять свою жизнь".

Богдан отметил, что его перехватывает гордость от возможности служить своей стране. Более того, его решение также уважает и его мать.

Она сначала немножко сомневалась, не могла поверить, что так оно будет. А потом созвонился и бросил ей пару фоток. И мамочке было легче на душе,

– рассказал военнослужащий.

Сейчас он проходит обучение в учебке. Богдан поделился, что перед тем, как попасть в армию, бывшие заключенные боялись, что будет какой-то штрафбат, какие-то там ущемления. Но всего этого, как рассказал военный, нет.



Сейчас Богдан Филоненко проходит обучение, прежде чем пойти на фронт / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Большинство из собратьев Богдана Филоненко уже отучились и у них уже было боевое задание. Военный очень просился поехать с ними, и в нем уже был уверен командир. Однако на этот раз не сложилось.

"Единственное, что помешало – по документам я имею право не менее 35 дней (пройти базовую военную подготовку – 24 Канал), есть какой-то срок, который я должен здесь пробыть, поучиться дальше", – отметил мужчина.

Он отметил, что действительно, вступать в ВСУ, для него было страшно, однако он уверен, что чем больше бояться, то тем больше не будет шансов хоть что-то изменить в своей жизни.

Как Сергей служил и получил первое ранение

Сергею 39 лет, он из Кировоградской области. Военнослужащий уже прошел обучение и начал служить в армии.

Присоединился 2 месяца назад, учился здесь 40 – 45 суток. Сразу меня поставили на главного сержанта взвода, командование увидело во мне перспективу,

– рассказал он.



Сергей рассказал свою историю приобщения на фронт / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Военный уже водил свой взвод в Волчанск для штурмов некоторых позиций врага, что в конце концов было успешно. Однако во время одного из боевых заданий он получил ранение.

"Сейчас мои ребята одни дальше проходят военную службу в Волчанске. Есть у нас 300-е, которые лечатся. Я в том числе", – сказал Сергей.

Он рассказал, что в результате боевых действий получил 5 осколочных ранений в грудь, одно из них было сквозное с переломом, еще один алюминиевый обломок остался. Всего Сергею пока провели 2 операции.

7 суток мы пробыли в Волчанске, сделали свои задачи, которые у нас были предварительно поставлены командованием. И я выводил последнюю свою группу. И попали под минометный вражеский обстрел. Я так считаю, успешно мы вышли. Все живы. Меня немного задело,

– рассказал военный.

Сергей вспомнил, что как только появилась возможность, то он в первых рядах пошел на войну, потому что понимал, если сейчас не остановить врага, то будут дальше гибнуть наши дети, наши родители.



Сергей получил ранение на фронте и проходит реабилитацию / Фото Анны Черненко, 24 Канал

"Я с гордостью принял эту сторону. Как вызов. Я вижу себя военным. На меня ответственность возложили, как на главного сержанта взвода. И в будущем я надеюсь расти по карьере", – сказал мужчина.

Военный отметил, что его младший брат тоже служит на фронте, и только-только выписался из госпиталя после ранения. В общем, в семье Сергея много военнослужащих, поэтому он не представлял себе другого пути, кроме армии.

Где сейчас проходят службу бывшие заключенные

Военнослужащие, которые решили добровольно уйти на фронт после условно-досрочного освобождения, сейчас служат в батальоне специального назначения "Шквал" 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Штурмовые действия сейчас выполняют на Волчанском направлении в Харьковской области.



Сейчас военные, которые присоединились к ВСУ после досрочно-условного освобождения, работают на Волчанском направлении / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Как рассказал заместитель командира специализированного батальона, военнослужащие себя проявляют с лучшей стороны. Они выполняют задачи, являются мотивированными и прошли курс подготовки.

Вследствие того, что готовили их специалисты, которые имеют уже достаточно большой опыт в боевых действиях, они получили достаточные знания,

– отметил он.

По словам заместителя командира специализированного батальона, военнослужащие формирования уже даже смогли взять в плен врага. Так, военный открытым переломом пальца на одной руке, со сломанной ногой, считался таким, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Как рассказал офицер, военный сам добрался до нашей территории, которая подконтрольна Украине с пленным, которого нашел. Из-за своих травм он определенный период времени двигался только ночью, ведя с собой пленного россиянина.