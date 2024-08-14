В соответствии с законодательством, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетный документ. Это нужно иметь при себе постоянно, передает 24 Канал.

Смотрите также В Минобороны ответили, надо ли лицам с инвалидностью идти в ТЦК для продления отсрочки

Кто может проверить документы

Военнообязанные должны предъявлять их по требованию:

уполномоченного представителя ТЦК и СП;

полицейского;

представителя Государственной пограничной службы - в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кроме того, до 16 июля нужно было обновить данные. В противном случае представители ТЦК будут иметь основания для привлечения нарушителей к административной ответственности в виде штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.