Но надо ли лицам с инвалидностью идти в ТЦК и СП для продления отсрочки от мобилизации, объяснили в Министерстве обороны.

Обратите внимание Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в соответствии с новым законом

Продление отсрочки от мобилизации

Отсрочка предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом президента.

В Минобороны отметили, что в случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного на отсрочку, кроме оснований, указанных в пункте 2 части 1, пунктах 3, 4, 5 части 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае невозможности провести проверку у военнообязанного оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов,

– отметили в Минобороны.