В частности, предусматривается изменения в тех, кто не подлежит мобилизации принудительно. Также несколько изменился перечень оснований для отсрочки по семейным обстоятельствам, как и условия отсрочки для студентов и аспирантов.

Смотрите также Что будет после обновления данных в ТЦК: порядок мобилизации в июле

Какой порядок получения отсрочки в июле

Сначала в ТЦК должны проверить наличие оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанные (кроме забронированных) должны подать заявку на имя председателя комиссии ТЦК. К заявлению также следует приложить документы, подтверждающие право на отсрочку или их заверенные копии.

Обратите внимание. Органы государственной власти, другие госорганы, органы местной власти, предприятия, учреждения и организации обязаны оформить отсрочку военнообязанным работникам, которые забронированы в порядке, определенном Кабмином, в ТЦК.

Решение комиссии – сроки

Комиссия обязана рассмотреть заявление и документы на отсрочку в течение 7 дней, но не позднее чем в течение следующего дня после получения информации по запросам.

В случае положительного решения выдается справка с указанием срока отсрочки.

В случае отказа в отсрочке о причинах сообщают в письменной форме.

Стоит знать, что решение можно обжаловать в суде.

Согласно части 8 статьи 23 Закона № 3633-ІХ отсрочка от мобилизации может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, которые подтверждают, что военнообязанный имеет основания для ее предоставления. Порядок такого оформления отсрочки сейчас определяет Кабмин.

Основания на получение отсрочки от призыва

Отсрочка для лиц с инвалидностью

Признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6 – 12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Лица, забронированы на период мобилизации и на военное время, находятся на специальном воинском учете.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся 3 и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов более чем за 3 месяца.

Женщины и мужчины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.

Женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, которая является лицом с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, на иждивении которых находится ребенок (дети), которая (которые) до момента усыновления была (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Заняты постоянным уходом за больным женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если он сам нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Опекун лица, признанного судом недееспособным.

Лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Относительно того, подлежат ли мобилизации мужчины, если жена имеет третью группу инвалидности, то такие военнообязанные имеют право на отсрочку. Лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Лица, которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью І или ІІ группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

Члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или ІІ группы, заняты постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или ІІ группы.

Женщины и мужчины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Отсрочка для студентов, аспирантов и работников учебных заведений

Соискатели профессионального (профессиональнотехнического), профессионального предвысшегӧ и высшегӧ образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины Об образовании, а также докторанты и лица, зачислены на обучение в интернатуру.

Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

На фоне резкого повышения количества желающих поступить на аспирантуру с 2022 года в Минобразования решили изменить условия предоставления отсрочки для аспирантов. Ее могут получить только те лица, которые поступили на аспирантуру на бюджетную форму обучения. Поступление на аспирантуру по контракту не будет давать права на отсрочку от мобилизации.

Отсрочка для госслужащих

Руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Председатель и другие члены Счетной палаты.

Работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны Украины, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД, дипломатические служащие, которые занимают дипломатические должности, МИД, а также лица, которые имеют дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол, и эксперты учреждений экспертной службы МВД.

Государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения икоммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Отсрочка для родственников погибших военнослужащих

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время обеспечения проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с;

, лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и пр

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия

Члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, выявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года).

Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах 4 – 16 части 1 и в абзацах 2 – 10 части 3 статьи 23, в указанный период могут быть приняты на военную службу по контракту.