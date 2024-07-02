Также в случае поступления повестки мужчины должны явиться в военкомат для уточнения персональных данных и подтверждения права на отсрочку при наличии оснований.

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А что дальше

В ТЦК должны подтвердить право военнообязанного на отсрочку. После его отправляют на ВВК.

Следует заметить, что повестка на ВВК может также поступить по адресу проживания мужчины.

Военно-врачебной комиссии мужчина имеет право предоставить документы о хронических заболеваниях или выводы врачей относительно актуального состояния его здоровья. Члены ВВК могут принять или не принять во внимание эту информацию. Ведь по закону некоторые болезни предусмотрено устанавливать только на обследовании в стационаре.

Далее ВВК принимает постановление о пригодности или непригодности к военной службе мужчины. Также его могут признать временно непригодным, то есть таким, требующим лечения, или отправить на дообследование.

В случае признания гражданина годным к службе, ему могут вручить мобилизационное распоряжение с необходимыми реквизитами.

Мобилизованных сначала отправляют в учебные центры, а затем – в воинские части и подразделения.

Напомним, что до 16 июля военнообязанные должны обновить данные в ТЦК. В случае, если они этого не сделают, им грозит штраф в размере 17 – 25 тысяч гривен. Если человек отказывается платить эти средства, происходит арест его имущества, которое потом продадут на аукционе.