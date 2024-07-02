Також у разі надходження повістки чоловіки мають з'явитися до військкомату для уточнення персональних даних та підтвердження права на відстрочку за наявності підстав.

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А що далі

У ТЦК мають підтвердити право військовозобов'язаного на відстрочку. Опісля його відправляють на ВЛК.

Слід зауважити, що повістка на ВЛК може також надійти на адресу проживання чоловіка.

Військово-лікарській комісії чоловік має право надати документи щодо хронічних захворювань або висновки лікарів щодо актуального стану його здоров'я. Члени ВЛК можуть узяти або не взяти до уваги цю інформацію. Адже за законом деякі хвороби передбачено встановлювати лише на обстеженні в стаціонарі.

Далі ВЛК приймає постанову щодо придатності або непридатності до військової служби чоловіка. Також його можуть визнати тимчасово непридатним, тобто таким, що потребує лікування, або відправити на дообстеження.

У разі визнання громадянина придатним до служби, йому можуть вручити мобілізаційне розпорядження із необхідними реквізитами.

Мобілізованих спершу відправляють до навчальних центрів, а потім – до військових частин та підрозділів.

Нагадаємо, що до 16 липня військовозобов'язані мусять оновити дані у ТЦК. У разі, якщо вони цього не зроблять, їм загрожує штраф у розмірі 17 – 25 тисяч гривень. Якщо чоловік відмовляється сплачувати ці кошти, відбувається арешт його майна, яке потім продадуть на аукціоні.