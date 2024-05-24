З 18 травня чоловіки призовного віку мають оновити свої дані у військкоматах. Для цього вони мають 60 днів.
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Майно піде з аукціону
За словами юриста Антона Ревенка, якщо чоловіки не оновлять вчасно свої дані у ТЦК, тоді на них чекає штраф у розмірі 17 – 25 тисяч гривень.
Фахівець наголосив, що сплата цього штрафу є обов'язковою. Якщо військовозобов'язаний відмовляється сплачувати кошти, або він їх немає, тоді відбуваються арешти майна.
Юрист зазначив, що у виконавців є доступ до всіх реєстрів нерухомого майна. Якщо з'ясується, що боржник є власником певного нерухомого майна, то на нього накладають арешт, а потім його можуть продати на аукціоні “Сетам”.
Крім штрафу, порушник має сплатити виконавчий збір та виконавчі витрати. Йдеться про те, що на розслідування справи боржника витрачаються державні кошти, і тому він має погасити всі ці витрати.
Нагадаємо, що оновити дані у ТЦК чоловіки можуть трьома способами:
Оновлення даних у ТЦК до 16 липня: що відомо
- Експерт пояснив, що до 16 липня представники ТЦК не мають право примусово доставляти військовозобов'язаних до військкомату задля оновлення даних. Вони можуть лише вручити повістку для звірки даних.
- У Міноборони відповіли, чи будуть під час оновлення даних видаватися направлення на ВЛК. Там наголосили, що цього не відбуватиметься. Направлення на військово-лікарську комісію може бути виписане згодом у разі потреби.
- Голова Нацполіції заявив, що поліцейські мають право доставляти ухилянтів, які перебувають у розшуку, до ТЦК. Також посадовець зазначив, що у разі вчинення злісної непокори вимозі поліціянта, він має право застосувати фізичну силу до порушника.