Та чи будуть одразу видавати направлення на військово-лікарську комісію, пояснили в Міністерстві оборони, передає 24 Канал.
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Чи будуть зразу давати направлення на ВЛК
З 18 травня всі військовозобов'язані віком 18 – 60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Зокрема, мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).
Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом,
– підкреслили в Міноборони.
Резерв+: як оновити дані онлайн
- Оновити дані можна офлайн у ТЦК або ЦНАП, які діють по всій Україні.
- В оборонному відомстві зауважили: "Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток".
- Також можете оновити дані онлайн. Зокрема, через застосунок Резерв+, що буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
- "Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе", – заявили в Міноборони.
- До речі, з 18 червня у Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.