Та чи будуть одразу видавати направлення на військово-лікарську комісію, пояснили в Міністерстві оборони, передає 24 Канал.

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Чи будуть зразу давати направлення на ВЛК

З 18 травня всі військовозобов'язані віком 18 – 60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Зокрема, мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом,

– підкреслили в Міноборони.

Резерв+: як оновити дані онлайн