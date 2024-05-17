И будут ли сразу выдавать направление на военно-врачебную комиссию, объяснили в Министерстве обороны, передает 24 Канал.

Смотрите также Обновление данных в ЦПАУ: администраторов уже подключают к системе учета призывников

Будут ли сразу давать направление на ВВК

С 18 мая все военнообязанные в возрасте 18 – 60 лет в течение 60 дней – до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. В частности, мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии).

Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии,
– подчеркнули в Минобороны.

Резерв+: как обновить данные онлайн

  • Обновить данные можно офлайн в ТЦК или ЦПАУ, которые действуют по всей Украине.
  • В оборонном ведомстве отметили: "Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет".
  • Также можете обновить данные онлайн. В частности, через приложение Резерв+, которое будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
  • "Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных. После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра "Оберег" о себе", – заявили в Минобороны.
  • Кстати, с 18 июня в Резерв + также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.