И будут ли сразу выдавать направление на военно-врачебную комиссию, объяснили в Министерстве обороны, передает 24 Канал.
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Будут ли сразу давать направление на ВВК
С 18 мая все военнообязанные в возрасте 18 – 60 лет в течение 60 дней – до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. В частности, мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии).
Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии,
– подчеркнули в Минобороны.
Резерв+: как обновить данные онлайн
- Обновить данные можно офлайн в ТЦК или ЦПАУ, которые действуют по всей Украине.
- В оборонном ведомстве отметили: "Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет".
- Также можете обновить данные онлайн. В частности, через приложение Резерв+, которое будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
- "Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных. После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра "Оберег" о себе", – заявили в Минобороны.
- Кстати, с 18 июня в Резерв + также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.