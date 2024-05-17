Все мужчины в возрасте 18 – 60 лет в течение 60 дней – до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. В Минобороны отмечают, что во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии.
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В чем суть приложения
Обновить данные можно будет несколькими способами, в том числе и онлайн через Резерв+. Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных,
– объясняют в Минобороны.
После обновления данных в приложении каждый сможет увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя.
С 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.
Обновление данных в ТЦК
Остаются и другие способы обновления данных – в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране.
Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет,
– добавляют в Министерстве обороны.
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- Нардеп Федор Вениславский рассказал, что после запуска е-кабинета каждый военнообязанный сможет дистанционно обновить свои персональные военно-учетные данные. После этого сотрудники ТЦК смогут вызвать человека на ВВК, чтобы пройти ее без очередей.
- По словам адвоката Екатерины Анищенко, военнообязанный может отказаться от прохождения ВВК. Впрочем, она отмечает, что на практике это будет нести за собой административную ответственность.
- Суд может ограничить право на управление автомобилем тех военнообязанных, которые пытаются избежать обновления данных в ТЦК и СП. Спикер Минобороны Лазуткин сообщает, что после обновления данных военнообязанный сможет снова пользоваться авто.