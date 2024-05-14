Основными задачами военно-врачебной экспертизы является отбор граждан, пригодных по состоянию здоровья к военной службе. О нюансах прохождения военно-врачебной комиссии рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

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Можно ли отказаться от ВВК

Члены ВВК теперь не могут принимать решения по своему усмотрению, а обязаны руководствоваться только четкими нормами. По словам юристки, военнообязанный теоретически может отказаться проходить ВВК и человека никто не может заставить. Однако на практике это будет нести за собой административную ответственность.

По сути, если человек отказывается проходить ВВК, он считается полностью здоровым. И соответственно, на него можно рассчитывать как на будущего мобилизованного. И если человек отказывается от мобилизации, то считается уклонистом. То есть прямого запрета отказаться от ВВК нет, но обязанность есть,

– объяснила Анищенко.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" граждане, которые приписаны к призывным участкам, и которые только собираются к ним приписываться, обязаны проходить обязательный медицинский осмотр.

Обратите внимание! Люди с І, ІІ и ІІІ группами инвалидности не подлежат мобилизации и могут служить только по собственному желанию, предварительно заключив контракт с Вооруженными силами.

Кроме того, в период военного положения отказ от прохождения ВВК противоречит нормам действующего законодательства, поскольку Приказом МОУ № 402 от 14 августа 2008 года указано, что основная цель ВВК – обеспечение качественного призыва граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ.

Получается, что законодательство не запрещает гражданину отказаться от ВВК, вместе с тем устанавливая ответственность за такой отказ,

– подытожила адвокат Екатерина Анищенко.

Последние изменения в процессе мобилизации