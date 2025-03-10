О событии, которое произошло 10 марта, сообщили в Ивано-Франковском областном ТЦК и СП, передает 24 Канал. Двух военных ранил ножом мужчина, которого они задержали в Коломыйском районе.

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Мужчина напал на работников ТЦК: что известно

Во время перевозки в первый отдел Коломыйского РТЦК и СП военнообязанный мужчина достал нож и напал на работников ТЦК и СП.

Известно, что в результате жестоких действий задержанного мужчины один старший солдат получил два ножевых ранения в области шеи, а другой солдат был ранен в грудную клетку.

Мужчине после содеянного удалось убежать, но его задержали сотрудники Коломыйского районного отдела полиции. Действия мужчины могут квалифицировать как посягательство на жизнь военнослужащего и препятствование законной деятельности ВСУ. Нападающему теперь грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сейчас один работник ТЦК находится в Ивано-Франковской областной клинической больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Другой получил лишь легкое ранение.

Добавим, что официальное сообщение о происшествии со страницы областного ТЦК и СП по неизвестным причинам удалили.

Напомним, 10 февраля таож стало известно, что работника ТЦК избили мужчины в Хмельницком во время проверки военно-учетных документов. Нападавшие нанесли военному многочисленные телесные повреждения, за что были задержаны и доставлены в полицейский участок.