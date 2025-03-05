Временно исполняющий обязанности начальника одного из ТЦК и СП направил иностранца, у которого нет украинского гражданства, на ВВК, затем поставил его на воинский учет и включил в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть, передает 24 Канал со ссылкой на постановление в судебном реестре за 6 февраля.

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Что известно

Следствие установило, что подполковник знал о том, что мужчина является россиянином и не подлежит призыву на военную службу по мобилизации. Несмотря на это, он дал указание отправить его на ВВК и мобилизовать.

Невеста незаконно мобилизованного написала заявление в Ивано-Франковскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

На заседание суда подполковник не пришел, но подал заявление о признании своей вины.

Суд признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий и назначил ему 17 тысяч гривен штрафа.

К слову, в Николаевской области военный бросил гранату в ТЦК и СП, повредив два автомобиля. Мужчину взяли под стражу без залога.