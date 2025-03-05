Тимчасово виконуючий обов'язки начальника одного із ТЦК та СП скерував іноземця, у якого немає українського громадянства, на ВЛК, потім поставив його на військовий облік та включив до списків мобілізованих для відправки до військової частини, передає 24 Канал із посиланням на постанову у судовому реєстрі за 6 лютого.

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Що відомо

Слідство встановило, що підполковник знав про те, що чоловік є росіянином і не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Попри це, він дав вказівку відправити його на ВЛК та мобілізувати.

Наречена незаконно мобілізованого написала заяву до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

На засідання суду підполковник не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини.

Суд визнав посадовця ТЦК винним у перевищенні повноважень та призначив йому 17 тисяч гривень штрафу.

До слова, у Миколаївській області військовий кинув гранату в ТЦК і СП, пошкодивши два автомобілі. Чоловіка взяли під варту без застави.