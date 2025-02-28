Про це пише 24 Канал з посиланням на Центральний районний суд Миколаєва. Подія сталася наприкінці лютого.

Дивіться також Стрілянина та підриви у ТЦК відбуваються по всій країні: головне про останні інциденти

Чоловік кинув гранату в ТЦК і СП

Згідно з матеріалами слідства 43-річний військовий у статусі СЗЧ кинув ручну гранату на територію територіального центру комплектування Вознесенського району. У суді зазначили, що чоловік негативно ставився до діяльності ТЦК і СП. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння після сварки з дружиною, він скоїв злочин, закинувши вибухівку на територію відомства.

Пошкоджень зазнали два службових автомобілі ТЦК, які після вибуху більше не можна використовувати.

Сам чоловік зізнався у скоєному. На засіданні суду адвокат військового просив обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя обґрунтував підозру та вивчив ризики. Враховуючи це, чоловікові призначене тимчасове покарання у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Інші інциденти в ТЦК і СП