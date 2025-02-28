Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Сумської області. Інцидент трапився під час того, як спільний наряд поліції та працівників ТЦК проводили заходи щодо перевірки осіб.

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Що відомо про напад на ТЦК у Шостці

Так 23-річний місцевий мешканець при перевірці поводився зухвало, відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців та почав чинити опір.

Правопорушник застосував проти представника ТЦК сльозогінний газ, а потім вдарив його. Під час затримання агресивного правопорушника тілесні ушкодження отримав і один з поліцейських,

– розповіли правоохоронці.

Слідчі поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтями про погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу та погрози або насильство щодо службової особи. Нападника вже затримали, йому загрожує до 5 років в'язниці.

"Застосування сили щодо правоохоронців і службових осіб – це кримінальний злочин, який матиме відповідні наслідки", – наголошують у поліції.