Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прессслужбу полиции Сумской области Инцидент произошел во время того, как общий наряд полиции и работников ТЦК проводили мероприятия по проверке лиц.

Смотрите также ВЛК для ограниченно пригодных, контракты для 18-летних, призыв 50+: какой будет мобилизация в марте

Что известно о нападении на ТЦК в Шостке

Так 23-летний местный житель при проверке вел себя дерзко, отказался выполнять законные требования правоохранителей и начал сопротивляться.

Правонарушитель применил против представителя ТЦК слезоточивый газ, а затем ударил его. Во время задержания агрессивного правонарушителя телесные повреждения получил и один из полицейских,

– рассказали правоохранители.

Следователи полиции уже открыли уголовное производство по статьям об угрозах или насилии в отношении работника правоохранительного органа и угрозах или насилии в отношении должностного лица. Нападавшего уже задержали, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

"Применение силы в отношении правоохранителей и должностных лиц– это уголовное преступление, который будет иметь соответствующие последствия", – подчеркивают в полиции.