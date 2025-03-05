В октябре 2024 года Кабмин изменил правила вручения повесток по почте. Рекомендуемые письма должны вручаться лично адресату, передает 24 Канал со ссылкой на "Экономические новости".

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Как узнать, правильно ли вручена повестка по почте

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, какой должна быть повестка, отправлена по почте. Прежде всего, ее должны отправлять заказным письмом. Она должна иметь уведомление о вручении и содержать описание вложения, где указано:

ФИО военнообязанного,

адрес получателя,

ФИО начальника ТЦК,

дату наложения КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Обычно почтальон оставляет в почтовом ящике сообщение о письме в отделении "Укрпочты". Такие уведомления должны иметь специальную отметку: "Повестка ТЦК", "Вручить лично". Также почтальон может позвонить получателю, если его номер указан на конверте.

Обратите внимание! Если военнообязанный не придет на почту за письмом, повестка все равно будет считаться врученной.

По закону повестка по почте считается врученной, если:

военнообязанный получил ее лично, о чем фиксируется в системе "Укрпочты";

на почте проставлена отметка об отказе получить письмо;

получатель отсутствует по адресу, указанному в воинском учете. Адресат обязан в течение 3 дней явиться в отделение почты и получить заказное письмо. Если же адресат не появился, то работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу". Это будет означать, что военнообязанный не сообщил ТЦК новый адрес, если переехал.

К слову, повторная мобилизация в Украине возможна для уволенных военных, если они были переведены в запас и стали на учет в территориальном центре комплектования. Напомним также, что во время военного положения отсрочку от мобилизации имеют лица с инвалидностью первой, второй и третьей группы.