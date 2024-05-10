При этом нет разницы, состоите вы на воинском учете или нет. Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко.

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Военно-учетный документ должен быть под рукой

В Генштабе отмечают, что каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен всегда иметь при себе военно-учетный документ.

Глущенко отметил, что все должны иметь военный билет, независимо от того, находится ли лицо на воинском учете, или нет. Даже те, кого исключили из него, должны носить с собой документ.

Если в этом документе нет отметки, что он исключен из воинского учета, то при проверке этих документов к этому гражданину возникнут вопросы со стороны работников ТЦК для уточнения,

– отметил он.

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