При этом нет разницы, состоите вы на воинском учете или нет. Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко.
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Военно-учетный документ должен быть под рукой
В Генштабе отмечают, что каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен всегда иметь при себе военно-учетный документ.
Глущенко отметил, что все должны иметь военный билет, независимо от того, находится ли лицо на воинском учете, или нет. Даже те, кого исключили из него, должны носить с собой документ.
Если в этом документе нет отметки, что он исключен из воинского учета, то при проверке этих документов к этому гражданину возникнут вопросы со стороны работников ТЦК для уточнения,
– отметил он.
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