На днях Давид Арахамия сообщил, что есть две модели бронирования. Впрочем, среди депутатов нет единодушия, какую выбрать.

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Зачем вообще бронировать сотрудников

Любые западные деньги или в форме финансовой помощи, или в форме кредитов не разрешено использовать на оборонные нужды. Поэтому на сегодняшний день от прочности экономики зависит на самом деле прочность нашего фронта, и это не преувеличение,

– объяснила член комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко.

Таким образом, надо и защищать страну, и держать экономику на плаву. Нехватка средств в бюджете на зарплаты военных – одна из причин, почему в ВР предлагают концепцию бронирования.

Каким может быть бронирование от мобилизации в Украине

Рассматривают две возможные модели. Первая предусматривает, что любая компания сможет забронировать определенную часть работников, которые имеют зарплату более 35 тысяч грн и платят все необходимые налоги.

Вторая модель предлагает предоставлять квоту для компаний, при которой руководитель может самостоятельно решить, кого не следует мобилизовать. За таких работников должны платить 20 тысяч грн условного дополнительного военного сбора ежемесячно.

По словам Галины Янченко, депутаты обсуждают, какая доля работников может подпадать под такое бронирование. Предлагают от 10% до 50%. Нардеп говорит, что в Верховной Раде больше склоняются именно ко второй модели: она включает отдельный дополнительный сбор, который проще рассчитать и администрировать. Но финального решения еще нет.

Есть и третья модель

Она включает возможность бронирования физических лиц – предпринимателей. К ФЛП также могут применить принцип с уплатой 20 тысяч грн отдельного сбора.

Когда введут бронирование

Поскольку продолжаются дискуссии относительно того, какую модель выбрать, то о сроках говорить рано. К обсуждению привлечены Верховная Рада, Кабмин и Офис президента.

"На самом деле, по-хорошему, эти все процессы можно и за месяц закончить, если будет согласие всех сторон и если не будет никаких качелей со стороны популистских сил, которые завалят всю работу и просто захотят нажить себе какие-то политические баллы", – подытожила Янченко.

Интересно! Руслан Стефанчук очень скептически относится к идее экономического бронирования. Он объяснил: "В XII или XIII веке в Англии существовал такой налог на трусость, когда платили деньги, чтобы не идти в рыцари. И этот налог продолжался во многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало". В то же время глава Верховной Рады согласился, что на одного военного приходится восемь человек в тылу, которые его обеспечивают.