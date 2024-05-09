Днями Давид Арахамія повідомив, що є дві моделі бронювання. Утім, серед депутатів немає одностайності, яку обрати.

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Навіщо взагалі бронювати співробітників

Будь-які західні гроші чи в формі фінансової допомоги, чи в формі кредитів не дозволено використовувати на оборонні потреби. Тому на сьогоднішній день від міцності економіки залежить насправді міцність нашого фронту, і це не перебільшення,

– пояснила членкиня комітету ВР з питань економічного розвитку Галина Янченко.

Таким чином, треба і захищати країну, і тримати економіку на плаву. Брак коштів у бюджеті на зарплати військових – одна з причин, чому у ВР пропонують концепцію бронювання.

Яким може бути бронювання від мобілізації в Україні

Розглядають дві можливі моделі. Перша передбачає, що будь-яка компанія зможе забронювати певну частину працівників, які мають зарплату понад 35 тисяч грн та сплачують усі необхідні податки.

Друга модель пропонує надавати квоту для компаній, за якої керівник може самостійно вирішити, кого не слід мобілізовувати. За таких працівників мають сплачувати 20 тисяч грн умовного додаткового військового збору щомісяця.

За словами Галини Янченко, депутати обговорюють, яка частка працівників може підпадати під таке бронювання. Пропонують від 10% до 50%. Нардепка каже, що у Верховній Раді більше схиляються саме до другої моделі: вона включає окремий додатковий збір, який простіше розрахувати та адмініструвати. Але фінального рішення ще нема.

Є і третя модель

Вона включає можливість бронювання фізичних осіб – підприємців. До ФОПів також можуть застосувати принцип зі сплатою 20 тисяч грн окремого збору.

Коли запровадять бронювання

Оскільки тривають дискусії, щодо того, яку модель обрати, то про терміни говорити зарано. До обговорення залучені Верховна Рада, Кабмін і Офіс президента.

"Насправді, по-хорошому, ці всі процеси можна і за місяць закінчити, якщо буде згода всіх сторін і якщо не буде ніяких гойдалок з боку популістичних сил, які завалять всю роботу і просто захочуть нажити собі якісь політичні бали", – підсумувала Янченко.

Цікаво! Руслан Стефанчук дуже скептично ставиться до ідеї економічного бронювання. Він пояснив: "У XII чи XIII столітті в Англії існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші, щоб не йти в рицарі. І цей податок продовжувався в багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало". Водночас глава Верховної Ради погодився, що на одного військового припадає вісім людей у тилу, які його забезпечують.