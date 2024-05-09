Журналісти іспанської газети El Mundo, з посиланням на джерело в українській збройній промисловості, зазначили, що частина з цих заводів перебуває під землею. А частина підприємств прихована за "величезними декораціями".
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В Україні є мережа секретних заводів для виготовлення зброї
Джерело іспанського видання зазначило, що збереження місць розташування цих виробництв у секреті особливо непокоїть Київ. Адже серед працівників цих заводів уже знаходили "кротів".
У матеріалі також мовиться, що міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин відіграв важливу роль у створенні прихованої мережі виробничих потужностей. Ці підприємства відповідають за виробництво широкого спектра військової техніки, включаючи боєприпаси, безпілотники, бронетранспортери "Козак", ракети "Нептун" і протитанкові ракети "Стугна".
Співрозмовник журналістів зазначив, що Україна має те, чого не вистачає Європі, а Європа — те, чого не вистачає нам.
Нам не вистачає грошей та контрактів, але Європі не вистачає заводів, які б дозволили їм переозброїтися через російську загрозу. Тут у нас є досвід та ресурси, які дозволяють виробляти те, що вони хочуть, у набагато короткі терміни, ніж на будь-якому іншому європейському заводі,
– стверджує джерело.
За даними джерела, обсяги виробництва значно зросли, потроївшись з моменту запуску у 2023 році. Крім того, у виданні підкреслили, що Україна прагне не лише знизити залежність від західної допомоги, а й стати виробником зброї для Заходу.
Україна використовує для ударів по Росії вітчизняну зброю
- Аналітики американського Інституту вивчення війни наголосили, що Україна не використовує західну зброю для ударів по території Росії. Натомість наші військові атакують ворога зразками озброєнь власного виробництва.
- Експерти підкреслили, що українські удари по військовій інфраструктурі Росії на її території та атаки на НПЗ продемонстрували, що Україна може протидіяти за допомогою невеликої кількості зброї. Здебільшого ця зброя вітчизняного виробництва.
- Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що українські удари по об'єктах в Росії є ключовим компонентом кампанії, спрямованої на ліквідацію галузей промисловості, які підтримують російські військові операції на полі бою і в тилу.