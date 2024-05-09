Эти нюансы объяснил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV.

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Сейчас вопрос стоит исключительно в обновлении данных. Если мужчина будет приглашен на ВВК соответствующей повесткой, он придет и пройдет ВВК,

– отметил представитель Генштаба.

То есть, ответ – нет. Военнообязанному достаточно будет обновить данные в электронном кабинете.

"А сейчас подчеркиваю, вопрос стоит об обновлении данных", – добавил Глущенко.

Что после того как вы внесете свои данные

Обновленные данные через электронный кабинет попадают в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Во время проверки военно-учетных документов работники ТЦК имеют возможность подключиться к реестру или в телефонном режиме связаться с оператором, чтобы уточнить, или обновлены данные.

Обратите внимание. Ограниченно годные законом № 10313 были исключены. Отныне военнообязанные мужчины будут иметь статус или годный, или непригодный к службе.

Что известно об обязательном обновлении данных