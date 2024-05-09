Ответ на этот вопрос дает статья 22 Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, рассказала юрист общественной организации "Юридическая сотня" Инна Симакина.

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Все ли, кто отказался от повестки, являются уклонистами

Юрист отметила, что были внесены изменения в соответствующий закон. Ответ на то, все ли, кто отказался от повестки, являются уклонистами, дает статья 22.

То есть с 18 мая, с момента вступления в силу этого закона, уважительными причинами неявки будут следующие: стихийные явления, которые помешали военнообязанному своевременно прибыть по повестке в ТЦК; явления военного характера и их последствия; болезнь самого гражданина, а также смерть близких родственников,

– отметила Симакина.

Добавила, что также предусмотрены другие обстоятельства, которые могут препятствовать своевременно явиться по повестке в ТЦК. Однако, все они должны быть подтверждены документально. И обо всех этих обстоятельствах военнообязанный должен сообщить ТЦК лично в течение 3 дней с момента их возникновения.

Статус уклониста человек приобретает по решению суда. После того как получил персональную повестку, что обязывает явиться в определенную дату и время в Центры комплектования для прохождения военной службы,

– подчеркнула юрист.

Также отметила, что до вступления в силу закона львиная доля подсудимых получали 3 года тюрьмы с условным отбыванием наказания. Несмотря на то, что оно довольно мягкое, это не освобождает уклониста от повторной мобилизации.

Обратите внимание! Новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая 2024 года.