Понятие "уклонист" не используется в нормативно-правовых актах. Об этом заявил офицер юридической службы Черкасского областного ТЦК Ярослав Скрипаловский.

Смотрите также Стало известно, когда Рада может окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

Уклонист

Скрипаловский отметил, что общество в информационном пространстве корректирует понятие "уклонист" по типу к военнообязанным, резервистам и призывникам. Поэтому, понятия отражены во всех нормативно-правовых актах, которые связаны с прохождением военной службы.

Если военнообязанный нарушает правила учета, то к нему могут применить административную ответственность. То есть могут составить протокол,

– отметил офицер юридической службы.

Также добавил, если военнообязанный не прибыл, осуществляется административное задержание органами полиции. То есть начальник ТЦК сообщает органы внутренних дел о соответствующем событии, лицо доставляют в ТЦК с целью составления протокола. Его рассматривают и выносят постановление о привлечении к ответственности.

Если лицо прошло ВВК, признано годным к военной службе, и на сборный пункт не прибыло по боевой повестке, то есть уклоняется от военной службы, оно нарушает нормы статьи 336 Уголовного кодекса. А, следовательно, это является основанием для того, чтобы начальник ТЦК сообщил органы досудебного расследования по факту уголовного преступления,

– подчеркнул Скрипалевский.

Краткая справка. По данным Опендатабота, с начала АТО украинские суды вынесли 220 приговоров "уклонистам". В 2015 году уже в семь раз больше – 1596. Далее количество постепенно уменьшалось. Так, с 2018 по 2021 год не завели ни одного дела по статье 366 Уголовного кодекса Украины. Однако, с началом полномасштабной войны суды возобновили рассмотрение дел в отношении "уклонистов". Так, в 2022 году вынесли 249 приговоров, а 2023 количество дел выросло в пять раз – до 1257. За первые месяцы 2024-го за уклонение от мобилизации завели 120 дел. Кстати, в прошлом году завели 1257 дел в отношении "уклонистов". Из них 1197 получили условное наказание.

Все ли, кто отказался от повестки, являются "уклонистами"

Юрист общественной организации "Юридическая сотня" Инна Симакина отметила, что ответ на вопрос дает статья 22 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"С 18 мая, с момента вступления в силу этого закона, уважительными причинами неявки будут следующие: стихийные явления, которые помешали военнообязанному своевременно прибыть по повестке в ТЦК; явления военного характера и их последствия; болезнь самого гражданина, а также смерть близких родственников", – сказала юрист.

Впрочем, предусмотрены и другие обстоятельства, которые могут препятствовать военнообязанному своевременно явиться по повестке в ТЦК. Но все они должны быть подтверждены документально, обо всех этих обстоятельствах военнообязанный должен лично сообщить ТЦК в течение 3 дней с момента их возникновения.

Важно, что статус "уклониста" человек приобретает по решению суда. После того как получил повестку, что обязывает явиться в определенную дату и время в ТЦК для прохождения военной службы.

До вступления в силу нового закона о мобилизации львиная доля подсудимых получали 3 года тюрьмы с условным отбыванием наказания. Однако, оно не освобождает "уклониста" от повторной мобилизации.