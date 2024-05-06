Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук (парламентская фракция "Голос").

Смотрите также Кто из женщин должен стать на воинский учет: будут ли изменения с 18 мая

По его словам, комитет уже рассмотрел этот законопроект и поддержал редакцию ко второму чтению.

"Думаю, в ближайшее время рассмотрим его на пленарном заседании Рады. Может даже на этой неделе", – отметил Андрей Осадчук.

В частности, согласно таблице, которую уже опубликовано на сайте парламента, редакция второго чтения проекта закона предусматривает, что за нарушение правил воинского учета будут действовать штрафы:

в мирное время – от 3400 до 5100 гривен;

повторно в течение года – от 5100 до 8500 гривен;

в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации планируется установить следующие штрафы:

в мирное время – от 5100 до 8500 гривен для граждан, от 17 000 до 25 500 гривен – для должностных и юридических лиц;

повторно в течение года – от 8500 до 11 900 гривен для граждан, от 25 500 до 34 000 гривен – для на должностных и юридических лиц;

в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен для граждан, от 34 000 до 51 000 гривен – для на должностных и юридических лиц.

Заметьте. Штрафы будут накладывать в течение 3 месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

При этом, не будут накладывать штрафы за непредоставление информации, которая содержится в государственных реестрах.

Кроме того, законопроект предусматривает, что в ТЦК могут не составлять протоколы за нарушение правил воинского учета и мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки должным образом уведомленного лица и при наличии в ТЦК данных о получении вызова.