Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук (парламентская фракция "Голос").
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По его словам, комитет уже рассмотрел этот законопроект и поддержал редакцию ко второму чтению.
"Думаю, в ближайшее время рассмотрим его на пленарном заседании Рады. Может даже на этой неделе", – отметил Андрей Осадчук.
В частности, согласно таблице, которую уже опубликовано на сайте парламента, редакция второго чтения проекта закона предусматривает, что за нарушение правил воинского учета будут действовать штрафы:
- в мирное время – от 3400 до 5100 гривен;
- повторно в течение года – от 5100 до 8500 гривен;
- в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен.
В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации планируется установить следующие штрафы:
- в мирное время – от 5100 до 8500 гривен для граждан, от 17 000 до 25 500 гривен – для должностных и юридических лиц;
- повторно в течение года – от 8500 до 11 900 гривен для граждан, от 25 500 до 34 000 гривен – для на должностных и юридических лиц;
- в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен для граждан, от 34 000 до 51 000 гривен – для на должностных и юридических лиц.
При этом, не будут накладывать штрафы за непредоставление информации, которая содержится в государственных реестрах.
Кроме того, законопроект предусматривает, что в ТЦК могут не составлять протоколы за нарушение правил воинского учета и мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки должным образом уведомленного лица и при наличии в ТЦК данных о получении вызова.