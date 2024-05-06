Коснутся ли изменения женщин – рассказываем далее. А также о том, кто из женщин должен стать на воинский учет и что будет после него.

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Мобилизация женщин дискуссионный вопрос

Народный депутат Марьяна Безуглая еще в конце 2023 года заявила, что в законопроект № 10449 о мобилизации хотели внести нормы о воинском учете и мобилизации всех женщин. Однако в уже подписанном президентом документе, изменения по воинскому учету или мобилизации женщин – отсутствуют.

То есть, мобилизация женщин в Украине пока не проводится и в ближайшее время проводиться не будет. Зато отныне ряд женщин должны будут стать на воинский учет.

Военный учет женщин

На воинский учет должны стать только те женщины, которые получили образование по определенным статьей 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе специальностям. Согласно этому положению это женщины, которые:

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных;

имеют специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом настоящей части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

Военный учет женщин медиков распространяется на:

студенток, которые находятся на последнем курсе обучения по указанным специальностям;

работниц государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, которые получили образование по этим специальностям;

безработных, которые получили соответствующую специальность. Им следует становиться на учет самостоятельно.

Что будет после того, как женщина станет на учет

Женщины-медики и фармацевтки после постановки на воинский учет имеют следующие обязанности: