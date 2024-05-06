Чи торкнуться зміни жінок – розповідаємо далі. А також про те, хто з жінок має стати на військовий облік і що буде після нього.

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Мобілізаціія жінок дискутивне питання

Народна депутатка Мар'яна Безугла ще наприкінці 2023 року заявила, що в законопроєкт № 10449 про мобілізацію хотіли внести норми щодо військового обліку та мобілізації усіх жінок. Однак в уже підписаному президентом документі, зміни щодо військового обліку чи мобілізації жінок – відсутні.

Тобто, мобілізація жінок в Україні наразі не проводиться і найближчим часом проводитись не буде. Натомість відтепер низка жінок повинні будуть стати на військовий облік.

Військовий облік жінок

На військовий облік мають стати лише ті жінки, які здобули освіту за визначеними статтею 1 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу спеціальностями. Згідно з цим положенням це жінки, які:

придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних;

мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.

Військовий облік жінок медиків розповсюджується на:

студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями;

працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями;

безробітних, які здобули відповідну спеціальність. Їм слід ставати на облік самостійно.

Що буде після того, як жінка стане на облік

Жінки-медики та фармацевтки після постановки на військовий облік мають такі обов'язки: