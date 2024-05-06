Согласно новому мобилизационному закону, изменения в правила пересечения границы будут касаться лиц, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Об изменении в правилах рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Изменений пока нет, но будут

По словам Демченко, пока никаких изменений в правилах пересечения границы нет, однако вскоре они могут быть утверждены правительством.

По состоянию на этот день изменений в правила нет. Конечно, что есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статью о тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, стоит ожидать, что будут и изменения в правила пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство,

– сказал представитель Госпогранслужбы.

Андрей Демченко добавил, что в случае принятия изменений пограничники обеспечат их соблюдение и будут проверять различные категории лиц, которые будут пересекать границу, в соответствии с условиями, прописанных в правилах. По словам спикера ГПСУ, имеются в виду проверка подтверждающих документов. Это делается и сейчас.

Пограничники ежедневно отказывают в выезде 120 – 150 лицам, которые не имеют всех необходимых документов, дающих право на пересечение границы.

Также Демченко добавил, что не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений в правила пересечения границы.

Новые правила и изменения по закону о мобилизации