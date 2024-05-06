Обновление военно-учетных данных гражданами Украины необходимо для того, чтобы государство могло оценить свой мобилизационный потенциал. После обновления будет точная информация обо всех военнообязанных, пригодных к мобилизации в случае военного положения.

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Какие данные обновляются и в какой срок

Личные данные: ФИО, дата рождения, место жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты.

Информация об образовании и военно-учетной специальности.

Семейное положение.

Данные о состоянии здоровья.

Место работы (учебы).

Военно-учетные данные ведутся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (Оберіг). За эти данные отвечают районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства гражданина,

– говорит юрист Ярослав Звоненко

Обновлять свои данные можно одним из способов:

лично в ТЦК по месту жительства,

отправив соответствующие документы ценным письмом с описью вложения,

со вступлением в силу нового закона о мобилизации появится возможность обновлять данные через ЦПАУ и Электронный кабинет военнообязанного.

Важно! Согласно закону, мужчины, которые находятся за рубежом, должны обновить свои данные в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона, до 16 июля 2024 года.

Как обновить данные тем, кто за границей

Есть два способа обновления военно-учетных данных за рубежом:

Через дипломатическое учреждение Украины. Для этого необходимо обратиться в посольство или консульство Украины в стране вашего пребывания. С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины, военный билет (временное удостоверение военнообязанного) и документы, подтверждающие место жительства за рубежом.

Через Электронный кабинет военнообязанного.

Санкции против тех, кто не обновит данные

Мужчины, которые не обновят свои данные до 16 июля 2024 года, могут иметь следующие последствия:

Штраф от 3 000 до 5 000 гривен.

Ограничение на выезд из страны.

Невозможность получения консульских услуг.

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