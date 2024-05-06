Обновление военно-учетных данных гражданами Украины необходимо для того, чтобы государство могло оценить свой мобилизационный потенциал. После обновления будет точная информация обо всех военнообязанных, пригодных к мобилизации в случае военного положения.
Смотрите также Возвращение мужчин из-за границы: в немецком Гессене поддерживают помощь Украине
Какие данные обновляются и в какой срок
- Личные данные: ФИО, дата рождения, место жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты.
- Информация об образовании и военно-учетной специальности.
- Семейное положение.
- Данные о состоянии здоровья.
- Место работы (учебы).
Военно-учетные данные ведутся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (Оберіг). За эти данные отвечают районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства гражданина,
– говорит юрист Ярослав Звоненко
Обновлять свои данные можно одним из способов:
- лично в ТЦК по месту жительства,
- отправив соответствующие документы ценным письмом с описью вложения,
- со вступлением в силу нового закона о мобилизации появится возможность обновлять данные через ЦПАУ и Электронный кабинет военнообязанного.
Как обновить данные тем, кто за границей
Есть два способа обновления военно-учетных данных за рубежом:
- Через дипломатическое учреждение Украины. Для этого необходимо обратиться в посольство или консульство Украины в стране вашего пребывания. С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины, военный билет (временное удостоверение военнообязанного) и документы, подтверждающие место жительства за рубежом.
- Через Электронный кабинет военнообязанного.
Санкции против тех, кто не обновит данные
Мужчины, которые не обновят свои данные до 16 июля 2024 года, могут иметь следующие последствия:
- Штраф от 3 000 до 5 000 гривен.
- Ограничение на выезд из страны.
- Невозможность получения консульских услуг.
Последние новости мобилизации в Украине
- Согласно новым изменениям в приказ по ВЛК, при определении пригодности или непригодности военнообязанного будут принимать во внимание не только его болезни, но и нарушения функций организма, к которым привели эти заболевания.
- Также 4 мая вступили в действие нормы, которые меняют Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ в соответствии с Приказом Минобороны №402. В Украине фактически отменена индивидуальная оценка пригодности.
- Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит исключить коррупционные проявления, заявили в Департаменте здравоохранения Министерства обороны.
- Впрочем, ограниченно годные военнообязанные и не только могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Это можно будет сделать как через ВВК высшего порядка, так и через суд.