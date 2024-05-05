Об этом Роман Посек заявил в репортаже телеканала ARD. Чиновник убежден, что Германия должна помочь Украине.

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"Важно поддержать обороноспособность Украины"

Глава МВД Гессена считает, что Германия должна помочь Украине с набором в армию.

Это также может включать нашу помощь в том, чтобы Украина могла положиться на людей, которые сбежали за границу, но которых можно использовать в войне,

– подчеркнул чиновник.

Также добавил, что важно поддержать обороноспособность Украины. В то же время сказал, что надо сохранить за Германией статус безопасного убежища для беженцев.

Говоря о том, как Берлин может способствовать возвращению украинцев, Роман Посек отверг возможность получить замену документов.

Я настроен скептически, потому что не вижу, что для этого есть соответствующие условия. Украина не является нелегитимным государством,

– подчеркнул глава МВД.

Кстати, по данным СМИ, федеральные земли и Федеральное МВД Германии 7 мая обсудят, как с этим бороться. Согласно отчету, несколько штатов подтвердили, что ищут общенациональное решение.